Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: космическая погода 28 декабря

Магнитные бури: космическая погода 28 декабря

Сегодня, в среду, 28 декабря 2022 года, прогнозируется повышенная геомагнитная активность. Иными словами – будет магнитная буря.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в пятницу.

По информации специалистов, сегодня будет повышенная геомагнитную активность и возможны периоды штормовой космической погоды.

Другими словами, сегодня, как и вчера, будет магнитная буря.

Поэтому у метеозависимых людей могут быть головные боли и другие проблем со здоровьем из-за магнитных бурь.

Так что лучше заранее приготовить необходимые лекарства и придерживаться здорового образа жизни.

Чтобы пережить неблагоприятные дни благополучно, следует:

  • хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков и сигарет;
  • есть меньше жареной, жирной и острой еды, а вот включить в рацион разжижающие кровь продукты (имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад) вполне позволительно;
  • пить травяной чай или успокаивающие травяные настойки;
  • соблюдать режим дня, ложиться спать в одно и то же время, достаточно высыпаться;
  • чаще бывать на свежем воздухе;
  • меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций (насколько это возможно в нынешнее непростое время).
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить