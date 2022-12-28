Магнитные бури: космическая погода 28 декабря

Сегодня, в среду, 28 декабря 2022 года, прогнозируется повышенная геомагнитная активность. Иными словами – будет магнитная буря.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в пятницу.

По информации специалистов, сегодня будет повышенная геомагнитную активность и возможны периоды штормовой космической погоды.

Другими словами, сегодня, как и вчера, будет магнитная буря.

Поэтому у метеозависимых людей могут быть головные боли и другие проблем со здоровьем из-за магнитных бурь.

Так что лучше заранее приготовить необходимые лекарства и придерживаться здорового образа жизни.

Чтобы пережить неблагоприятные дни благополучно, следует:

хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков и сигарет;

есть меньше жареной, жирной и острой еды, а вот включить в рацион разжижающие кровь продукты (имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад) вполне позволительно;

пить травяной чай или успокаивающие травяные настойки;

соблюдать режим дня, ложиться спать в одно и то же время, достаточно высыпаться;

чаще бывать на свежем воздухе;

меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций (насколько это возможно в нынешнее непростое время).