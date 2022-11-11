Магнитные бури: космическая погода 11 ноября

Сегодня, 11 ноября 2022 года, прогнозируется повышенная геомагнитная активность.
Как сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в пятницу, 11 ноября 2022 года, обещают повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды.
Другими словами, сегодня будет бушевать магнитная буря.
Так что у метеозависимых людей могут быть головные боли и другие проблем со здоровьем из-за магнитных бурь.
Поэтому лучше заранее иметь необходимые лекарства и придерживаться здорового образа жизни.
Чтобы пережить неблагоприятные дни благополучно, следует:
- хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков и сигарет;
- есть меньше жареной, жирной и острой еды, а вот включить в рацион разжижающие кровь продукты (имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад) вполне позволительно;
- пить травяной чай или успокаивающие травяные настойки;
- соблюдать режим дня, ложиться спать в одно и то же время, достаточно высыпаться;
- чаще бывать на свежем воздухе;
- меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций (насколько это возможно в нынешнее непростое время).