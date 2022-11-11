Магнитные бури: космическая погода 11 ноября

Сегодня, 11 ноября 2022 года, прогнозируется повышенная геомагнитная активность.

Как сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в пятницу, 11 ноября 2022 года, обещают повышенную геомагнитную активность и периоды штормовой космической погоды.

Другими словами, сегодня будет бушевать магнитная буря.

Так что у метеозависимых людей могут быть головные боли и другие проблем со здоровьем из-за магнитных бурь.

Поэтому лучше заранее иметь необходимые лекарства и придерживаться здорового образа жизни.

Чтобы пережить неблагоприятные дни благополучно, следует:

хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков и сигарет;

есть меньше жареной, жирной и острой еды, а вот включить в рацион разжижающие кровь продукты (имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад) вполне позволительно;

пить травяной чай или успокаивающие травяные настойки;

соблюдать режим дня, ложиться спать в одно и то же время, достаточно высыпаться;

чаще бывать на свежем воздухе;

меньше нервничать и избегать стрессовых ситуаций (насколько это возможно в нынешнее непростое время).