Магнитные бури: каков прогноз на четверг 6 октября

Несмотря на то, что октябрь, в отличие от прошедшего сентября, обещает быть более спокойным в плане геомагнитных колебаний, без магнитных бурь все же не обойдется.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в четверг, 6 октября 2022 года сильной магнитной бури не ожидается, однако возможны отдельные возмущенные периоды и геомагнитные всплески.

Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США также информирует, что 6 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

Очередной неблагоприятный период ожидается после 10 октября. Однако следует отметить, что, поскольку Солнце непостоянно, прогноз может меняться.

Во время активных магнитных бурь нужно внимательно относиться к своему состоянию здоровья, защищать свой организм от солнечного воздействия и делать все, чтобы избежать обострения хронических болезней.

Особенно следует обращать внимание на такие признаки:

головная боль;

апатия, сонливость или бессонница;

отсутствие концентрации;

раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

При первых признаках нарушения здоровья следует немедленно обращаться к врачу.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.