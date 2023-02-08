Магнитные бури: каков прогноз на 8 февраля?

Сегодня, в среду, 8 февраля, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне, уверяют специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины также отмечают, что сегодня геомагнитная обстановка ожидается спокойная.

При этом ранее сообщалось, что с 7 по 10 февраля Землю накроет магнитная буря средней силы. В то же время следует помнить, что Солнце непостоянно и подобные прогнозы могут меняться.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

Также в период магнитных бурь будет полезным пропить успокаивающие травяные настойки.