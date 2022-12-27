Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: каков прогноз на 27 декабря?

Магнитные бури: каков прогноз на 27 декабря?

Сегодня, во вторник, 27 декабря 2022 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Она может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными, предупреждает Центр предсказания космической погоды.

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди. Однако на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.

В январе 2023 года специалисты прогнозируют магнитные бури средней и слабой мощности. Они не окажут значительного влияния на состояние человека, но могут вызвать дискомфорт для метеозависимых людей.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:

  • вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью;
  • полноценно отдыхать спасть не менее 7-8 часов в сутки;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
  • отказаться от кофе и алкоголя;
  • стараться избегать стресса;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить