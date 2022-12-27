Магнитные бури: каков прогноз на 27 декабря?

Сегодня, во вторник, 27 декабря 2022 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Она может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными, предупреждает Центр предсказания космической погоды.

Считается, что магнитные бури воздействуют как на сосуды, так и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

От магнитной активности страдают как метеозависимые, так и здоровые люди. Однако на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то могут вызвать лишь подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.

В январе 2023 года специалисты прогнозируют магнитные бури средней и слабой мощности. Они не окажут значительного влияния на состояние человека, но могут вызвать дискомфорт для метеозависимых людей.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций врачей:

вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физической активностью;

полноценно отдыхать спасть не менее 7-8 часов в сутки;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая;

отказаться от кофе и алкоголя;

стараться избегать стресса;

проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.