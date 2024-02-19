Магнитные бури: каков прогноз на 19 февраля

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 19 февраля 2024 года, существенных магнитных возмущений не ожидается, однако не исключаются отдельные возмущенные периоды. Возможно, это отголоски уже прошедшего на днях космического шторма.
Отчего возникают магнитные бури
Напомним, магнитные бури возникают из-за электромагнитной активности Солнца. Иногда она усиливается, появляются коронарные дыры и выбросы коронарной массы – так называемая солнечная вспышка.
Из-за такой вспышки в окружающее пространство попадает большое количество заряженных частиц. Их подхватывает солнечный ветер и несет по всем направлениям. Когда заряженные частицы достигают Земли, они сталкиваются с магнитным полем нашей планеты. Эти процессы и называются магнитными бурями, которые по сути не что иное как реакция магнитного поля Земли на внешние факторы.
Магнитные бури и наше самочувствие
При этом однозначный ответ на вопрос, связаны ли магнитные бури и самочувствие человека, ученые пока что не дают. Хотя большинство специалистов уверены, что магнитные бури плохо сказываются на самочувствии некоторых людей, особенно подверженных любых метеорологических явлений, то есть метеозависимых.
В дни магнитных бурь метеозависимые люди испытывают:
- сильную головную боль;
- мигрень;
- тошноту;
- повышение давления.
К указанным симптомам могут добавляться раздражение, угнетенное настроение, сонливость или, наоборот, бессонница.
Во время сильных головных болей можно выпить мятный, ромашковый чай или стакан воды, принять теплый душ и расслабиться.
Уберечь себя от воздействия магнитной бури также помогут:
- регулярное проветривание помещения;
- прогулки на свежем воздухе;
- поддержание водного баланса и диета.
А главное: в дни магнитных бурь не следует злоупотреблять алкоголем, сигаретами и энергетическими напитками.