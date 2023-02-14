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Магнитные бури: каков прогноз космической погоды на 14 февраля

Магнитные бури: каков прогноз космической погоды на 14 февраля

Последний зимний месяц 2023 года отметится несколькими магнитными бурями, которые могут повлиять на наше самочувствие. Несколько таких штормов мы уже пережили, но какие-то еще впереди. Так, одна из таких бурь возможна уже сегодня, во вторник, 14 февраля 2023.

По прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня на Земле ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период должны быть метеочувствительные люди, а также пожилые люди, беременные женщины и обладатели хронических заболеваний – им советуют все время держать под рукой нужные лекарства и избегать физических нагрузок.

Небольшую магнитную бурю специалисты прогнозируют и на среду, 15 февраля.

Чтобы уберечь себя от воздействия магнитных бурь, следует придерживаться простых правил. Прежде всего, необходимо поддерживать любую физическую активность, например, делать утреннюю зарядку или больше ходить пешком.

Также следует придерживаться здорового питания и полноценно спать и отдыхать, по возможности избегать стрессов. Нужно пить больше воды и зеленого или травяного чая, а употребление кофе и алкоголя свести к минимуму.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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