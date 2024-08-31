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Магнитные бури: какой будет солнечная активность в последний день лета

Магнитные бури: какой будет солнечная активность в последний день лета

В субботу, 31 августа, не ожидается высокой солнечной активности, магнитные бури отсутствуют.

Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует нормальной магнитосфере.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.

Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые могут повлиять на жизнь человека.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специального лекарства от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычного лекарства, вы сможете облегчить свое состояние.

Как помочь организму во время магнитных бурь?

  • Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.
  • Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.
  • Пить травяные чаи и много воды.
  • Совершать прогулки на свежем воздухе, по возможности – выбраться за город. Но избегать прямого попадания солнечных лучей.
  • Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.
  • Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.
  • Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимое лекарство.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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