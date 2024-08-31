Магнитные бури: какой будет солнечная активность в последний день лета

В субботу, 31 августа, не ожидается высокой солнечной активности, магнитные бури отсутствуют.
Согласно прогнозу Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует нормальной магнитосфере.
Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.
Для различения магнитных бурь используется индекс уровня мощности, известный как К-индексы. Колебания в частях от К-индекса 1 до К-индекса 4 считаются незначительными и часто остаются незамеченными для жителей Земли.
Любые магнитные бури, превышающие К-индекс 5, классифицируются как бури красного уровня, которые могут повлиять на жизнь человека.
Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специального лекарства от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычного лекарства, вы сможете облегчить свое состояние.
Как помочь организму во время магнитных бурь?
- Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.
- Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.
- Пить травяные чаи и много воды.
- Совершать прогулки на свежем воздухе, по возможности – выбраться за город. Но избегать прямого попадания солнечных лучей.
- Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.
- Избегать конфликтов, стрессовых ситуаций.
- Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимое лекарство.