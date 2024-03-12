Магнитные бури: какой будет космическая погода 12 марта

Такой прогноз солнечной и геомагнитной активности опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

А вот в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждают о повышенной геомагнитной активности в этот день и возможных периодах штормовой космической погоды.

Магнитные бури — это явление в верхних слоях атмосферы и магнитосферы Земли, вызванное взаимодействием заряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Магнитные бури могут вызывать некоторые физиологические и психологические изменения у людей. Некоторые исследования связывают их с ухудшением сна, изменениями артериального давления и даже повышением уровня стресса. Некоторые люди сообщают о головных болях, раздражительности и изменениях настроения в периоды магнитных бурь.

Некоторые считают, что магнитные бури могут влиять на биоритмы организма, что приводит к временным расстройствам. Несмотря на это, научные исследования в этой области все еще требуют дополнительных подтверждений.

Как пережить магнитные бури

Помочь вашему организму благополучно пережить магнитные бури могут следующие способы:

Включите режим энергосбережения: старайтесь по возможности избегать как стрессовых ситуаций, так и чрезмерной активности. Не планируйте в дни предполагаемых магнитных бурь важные дела и встречи, особенно если они нуждаются в умственной нагрузке.

Позвольте себе отдохнуть : подарите своему организму качественный сон и отдых. И бороться с любым негативным влиянием станет намного проще.

: подарите своему организму качественный сон и отдых. И бороться с любым негативным влиянием станет намного проще. Позаботьтесь о здоровом питании : следите за тем, что и когда вы едите. Несбалансированное питание, жирная, вредная пища, фастфуд, алкоголь может разрушать организм изнутри, ослабляя его и делая беззащитным к негативным воздействиям.

: следите за тем, что и когда вы едите. Несбалансированное питание, жирная, вредная пища, фастфуд, алкоголь может разрушать организм изнутри, ослабляя его и делая беззащитным к негативным воздействиям. Не забывайте о регулярной физической активности : это может улучшить ваше физическое и психическое здоровье, увеличить стойкость к стрессу.

: это может улучшить ваше физическое и психическое здоровье, увеличить стойкость к стрессу. Больше гуляйте на свежем воздухе: это может положительно влиять на ваше самочувствие и уменьшить негативное влияние магнитных бурь.

Но если самочувствие сильно ухудшилось, то обязательно обратитесь к врачу.