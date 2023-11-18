Магнитные бури: какой прогноз на субботу 18 ноября

Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Выбросы происходят в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов), которые двигаются в пространстве на очень большой скорости. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность.

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за Солнцем. Иногда на нашей звезде случаются выбросы энергии, которые могут достигать Земли. В такие дни на Земле могут возникать опасные для здоровья геомагнитные бури. Наш прогноз магнитных бурь подскажет опасные даты и даст советы метеозависимым.

Как магнитные бури влияют на человека

Существует много различных исследований, где ученые со всего мира подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей и магнитными бурями.

И хотя единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека среди научного сообщества до сих пор нет, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:

головные боли;

сонливость и бессонницу;

общее ухудшение самочувствия;

упадок сил;

нарушение концентрации;

проблемы с психологическим состоянием (повышенная тревожность, подавленность, раздражительность).

Как пережить магнитные бури

Общие рекомендации на время магнитных бурь выглядят так:

продолжайте занятия спортом, физической активностью, однако снизьте уровень тренировки до

умеренной, чтобы не перегружать организм;

придерживайтесь режима дня и графика сна;

чаще проветривайте помещение, в котором находитесь;

ограничьте потребление острой и жирной пищи, ешьте больше сезонных овощей и фруктов;

пейте больше чистой воды;

откажитесь, хотя бы временно, от кофе, алкоголя, сигарет, энергетических напитков.

При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.