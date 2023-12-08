Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: какой прогноз на 8 декабря

Магнитные бури: какой прогноз на 8 декабря

В четверг, 8 декабря, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку.

Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе подобное воздействие, здоровье может либо ухудшиться незначительно, либо (особенно в дни слабых бурь) существенно не ухудшится.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница.

Как пережить магнитные бури без ущерба для здоровья

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

  • заниматься физической активностью;
  • поддерживать здоровый рацион питания;
  • больше отдыхать и высыпаться;
  • пить больше чистой воды;
  • не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
  • избегать стрессов;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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