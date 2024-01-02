Магнитные бури: какой прогноз космической погоды на 2 января

Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Начало первого месяца нового года будет более или менее спокойным: повышенная геомагнитная активность возможна не ранее 7-8 января.

Чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе подобное воздействие, здоровье может либо ухудшиться незначительно, либо (особенно в дни слабых бурь) существенно не ухудшится.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница.

Как пережить магнитные бури без ущерба для здоровья

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

заниматься физической активностью;

поддерживать здоровый рацион питания;

больше отдыхать и высыпаться;

пить больше чистой воды;

не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;

избегать стрессов;

проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.