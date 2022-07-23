Магнитные бури: какой будет суббота, 22 июля?

Сегодня, в субботу, 23 июля 2022 года, на Земле ожидается умеренная магнитная буря. Такой прогноз сделали специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

Как ожидается, в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного до сильного штормового уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 23 июля, возможны периоды штормовой космической погоды.

Ранее сообщалась, что самая сильная магнитная буря этого месяца продлится до 23-го числа.

Отметим, что космический шторм такой силы может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому в этот день им следует уделить особенное внимание своему здоровью.

Чтобы избежать возможных негативных последствий магнитных бурь необходимо вести здоровый образ жизни – достаточно спать и отдыхать, правильно питаться, отдавая предпочтение тушеным и запеченным продуктам, не злоупотреблять кофе, алкоголем и энергетическими напитками, чаще гулять на свежем воздухе и по возможности избегать физических нагрузок и стрессовых ситуаций.