Магнитные бури: какой будет суббота, 20 августа

16 августа Землю накрыла самая мощная магнитная буря последнего летнего месяца 2022 года. И на субботу, 20 августа, приходится ее пик. Впрочем, согласно некоторым прогнозам, геомагнитные колебания сегодня не будут мощными.
По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 20 августа, возможны отдельные возмущенные периоды.
В то же время специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США отмечают, что в субботу, 20 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.
Напомним, в дни магнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- тошнота;
- обострение хронических заболеваний;
- повышение или снижение артериального давления;
- сильная усталость;
- боль в спине;
- бессонница.
Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:
- заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
- помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;
- полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);
- пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.