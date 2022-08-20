Магнитные бури: какой будет суббота, 20 августа

Магнитная буря 19 августа: как пережить самый мощный шторм месяца? 16 августа Землю накрыла самая мощная магнитная буря последнего летнего месяца 2022 года. Она продлится еще несколько дней. И, несмотря на то, что такие длительные бури бывают крайне редко, геомагнитный шторм надо пережить. Как это сделать правильно? ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: какой будет четверг, 18 августа Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: какой будет среда, 17 августа Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Кроме того, геомагнитные колебания могут оказывать влияние на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. И поэтому желательно знать, в какие дни специалисты прогнозируют космический «шторм».

Какой же обещает быть среда, 17 августа 2022 года? ПОДРОБНЕЕ