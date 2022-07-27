Магнитные бури: какой будет среда, 27 июля?

Магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут представлять угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для обладателей хронических заболеваний. И поэтому очень важно знать, в какие дни ожидается магнитный «шторм», а какие будут относительно спокойными. Итак, чего следует ждать от среды, 27 июля 2022 года?

По данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается спокойная геомагнитная обстановка – магнитной бури не предвидится.

Напомним, вторая половина июля этого года была неспокойной – магнитные бури накрывали Землю практически каждую неделю. Как ожидается, в конце месяца нас ждет еще один космический шторм – ориентировочно он придется на 30-31 июля. Правда, отмечают ученые, эта буря не будет слишком интенсивной.

В дни магнитных бурь метеозависимым людям следует уделять особое внимание своему здоровью. Также геомагнитные колебания могут негативно повлиять на состояние пожилых людей, беременных женщин и тех, кто страдает от гипертонии и болезней сердца и сосудов. Они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, боли в мышцах.

Между тем, у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно либо такие дни пройдут и вовсе не заметно.