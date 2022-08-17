Магнитные бури: какой будет среда, 17 августа

Магнитные бури в августе: прогноз на вторник, 16-е Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, поэтому знать, в какие дни они случаются. И хотя сегодня геомагнитная обстановка будет спокойной, уже завтра начнется магнитная буря. ПОДРОБНЕЕ

Космическая погода в августе: прогноз на воскресенье, 14-е Война несет украинцам непростые испытания, и в это время как никогда важно заботиться о своем здоровье. А поскольку магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие, знать, в какие дни они накроют нашу Землю, очень важно.

Итак, каким будет это воскресенье, 14 августа 2022 года? ПОДРОБНЕЕ