За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю, сообщает Meteoprog.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 29 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитная буря – явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце, в результате которых выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными бурями или солнечными бурями.

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Магнитные бури могут вызывать головную боль, слабость, скачки давления и эмоциональную нестабильность, особенно у метеозависимых людей. Чтобы минимизировать их влияние, важно знать, как облегчить состояние во время магнитных бурь, что нельзя делать и какие меры предосторожности помогут пережить сильную магнитную бурю.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.











