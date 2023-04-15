Магнитные бури: какой будет космическая погода 15 апреля

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние как на работу систем связи, так и на наше самочувствие. Особенно тяжело переносят геомагнитный «шторм» метеозависимые люде и те, у кого есть хронические заболевания. Давайте узнаем, стоит ли им опасаться за свое здоровье сегодня, в субботу, 15 апреля.

По данным специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня можно не волноваться: геомагнитная обстановка преимущественно спокойная и существенных магнитных бурь не ожидается.

Когда ближайшая магнитная буря?

По прогнозам, мощная магнитная буря может накрыть Землю 18 апреля. Ее последствия могут ощутить даже не метеозависимые люди.

Кроме того, неспокойными обещают быть 20, 21, 22, 26, 27 и 29 апреля.

В то же время напомним, что Солнце непостоянно и пик его активности может еще не раз поменяться.

Как подготовиться к магнитным бурям

Во время магнитных бурь мы ощущаем головную боль, головокружение, боли в суставах, нарушение сна, может быть также плохое настроение, снижение аппетита, чувство усталости.

Чтобы магнитная буря не застала вас врасплох, следует соблюдать следующие простые рекомендации:

всегда иметь при себе лекарства от головной боли и повышенного давления;

пить много воды или травяного чая, хотя бы на время отказаться от алкогольных и энергетических напитков, ограничить употребление кофе;

отказаться от слишком жирной пиши и фастфуда;

больше времени проводить на свежем воздухе;

соблюдать режим сна: ложиться спать и вставать желательно в одно и то же время;

перед сном полезно принимать контрастный душ (но если есть проблемы с сосудами, лучше проконсультироваться с врачом).