По информации Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитная буря – это явление, вызванное активностью на Солнце. После вспышек из звезды выбрасывается большое количество заряженных частиц, которые с высокой скоростью преодолевают пространство и достигают Земли. Попадая в магнитосферу нашей планеты, эти частицы вызывают геомагнитные возмущения, называемые магнитными бурями.

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Состояние магнитной активности измеряют по шкале К-индекса. Если его значение достигает 5 и более, речь идет о буре, которая может влиять как на технику (в частности спутники, GPS и мобильную связь), так и на здоровье людей. Особенно заметное влияние фиксируется при К-индексе 7 и выше – в это время возможно даже образование полярного сияния.

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, и именно поэтому многие люди в такие периоды испытывают головные боли, усталость или даже нервное напряжение. Особенно это заметно для тех, кто реагирует на погодные изменения.

В такие дни важно следить за своим состоянием, стараться избегать переутомления, правильно питаться, уменьшить потребление кофе и алкоголя, отдыхать на свежем воздухе и не забывать о водном балансе.

Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует быть особенно внимательными и держать под рукой необходимые лекарства.







