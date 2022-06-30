Магнитные бури: каким будет последний день июня-2022

Сегодня, в четверг, 30 июня 2022 года, специалисты прогнозируют повышенную геомагнитную активность. Возможны периоды штормовой космической погоды. Об этом сообщает Старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

Отметим, что несмотря на то, что сегодняшняя магнитная буря обещает быть не слишком мощной, она может отрицательно сказаться на общем самочувствии. Особенно это касается людей с хроническими болезнями, а также пожилых людей и беременных женщин. Также проблемы могут почувствовать метеозависимые люди.

Как пережить магнитную бурю:

проводите меньше времени на солнце;

принимайте контрастный душ;

добавьте в рацион сезонные фрукты и овощи;

а вот количество нездоровой пищи и алкоголя желательно снизить;

спите не менее 7 часов в сутки;

пейте много воды;

проконсультируйтесь с врачом по поводу ваших хронических заболеваний.

По прогнозам, в первую неделю июля существенных магнитных бурь не ожидается.