Магнитные бури: чего ждать в последнее воскресенье лета?

В августе этого года Землю сотрясла не одна магнитная буря. Как ожидается, и начало сентября не будет спокойным. Но вот сейчас, в последние дни лета, наблюдается некоторое затишье.

Сегодня, в воскресенье, 28 августа 2022 года, геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной. Так, по крайней мере, считают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

А вот согласно данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря. Она может не оказать серьезного влияния на здоровье людей, однако может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем.

Ранее сообщалось, что последняя магнитная буря последнего месяца лета накроет Землю предположительно 29 августа. Несколько магнитных бурь разной мощности метеорологи прогнозируют и на начало сентября.

Во время магнитных бурь может начать болеть голова и суставы. Также возможны проблемы с давлением, сердцем и сном. Кроме того, в этот период могут проявляться апатия, агрессия, беспокойство и страхи.

В такие дни стоит обеспечить себе полноценный сон и по возможности не переутомляться. Необходимо сократить эмоциональные и физические нагрузки, больше отдыхать.

Также медики советуют хотя бы на время отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. К ним относятся имбирь, лук, чеснок, свеклаа, оливки, горький шоколад.