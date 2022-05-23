Магнитные бури: каким будет понедельник 23 мая?

Сегодня, в понедельник, 23 мая 2022 года, метеозависимые люди могут не волноваться: магнитных бурь не предвидится.

Как сообщил «Одесской жизни» старший научный сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня геомагнитная обстановка обещает быть спокойной.

Напомним, что чаще всего на магнитные бури реагируют пожилые люди и те, кто страдает от хронических заболеваний. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут и вовсе незаметно.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь специалисты называют здоровый сон и отдых. Кроме того, необходимо чаще гулять пешком на свежем воздухе, пить много воды, снизить физические и психологические нагрузки. А людям, имеющим хронические заболевания, следует заблаговременно приобрести необходимые препараты.

Ранее эксперты прогнозировали в конце весны частые и порой затяжные магнитные бури. При этом часть геомагнитных колебаний будет сильная, а часть – незначительная.