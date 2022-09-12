Магнитные бури: каким будет понедельник 12 сентября

Принято считать, что «понедельник – день тяжелый». Но каким обещает быть сегодняшний день в геомагнитном плане? Ждать ли магнитную бурю?

Напомним, начало сентября 2022 года было неспокойным: в начале месяца Землю накрыло несколько магнитных бурь, местами достаточно сильных. А самую длительную бурю месяца нам еще предстоит пережить. Но вот сегодня, 12 сентября, геомагнитная обстановка, как ожидается, будет спокойная. Так, по крайней мере, уверяют в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Однако, по прогнозам, передышка будет недолгой: очередной магнитный шторм (правда, средней интенсивности) специалисты прогнозируют уже 13-16 сентября.

В этот период медики советуют быть осторожными, особенно людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Также желательно отказаться от тяжелой, жирной пищи, алкоголя и энергетических напитков.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний. В то же время у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.