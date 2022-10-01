Магнитные бури: каким будет начало октября?

По прогнозам метеорологов, в первые дни октября нас ожидает умеренная, но затяжная магнитная буря. Начавшись 30 сентября, она продлится до 4 октября. Пик этой магнитной бури ожидается 1-2 октября. Также в течение месяца возможны несколько геомагнитных всплесков. В эти периоды метеозависимым людям также следует уделять особое внимание своему здоровью.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в субботу, 1 октября, возможна повышенная геомагнитная активность.

При этом некоторые специалисты прогнозируют, что в октябре 2022 года ожидаются только три слабые магнитные бури, но в то же время они могут повлиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей.

Помимо сегодняшнего дня, магнитные бури низкой интенсивности ожидаются 29 и 30 октября.

Но следует отметить, что изменения геомагнитного поля земли – явление сложное, и прогнозы космической погоды могут уточняться и меняться.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.