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Магнитные бури: каким будет 7 июля

Магнитные бури: каким будет 7 июля

Сегодня, в четверг, 7 июля 2022 года, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

Подобной точки зрения придерживаются и в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины. Как сообщает старший научный сотрудник обсерватории Михаил Рябов, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Как сообщалось ранее, первую магнитную бурю в этом месяце следует ждать ориентировочно 8-11 июля. Также сильные магнитные бури прогнозируют на 15, 16, 22 и 23 июля.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких дней, а также могут иметь разную интенсивность. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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