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Магнитные бури: какая космическая погода будет 6 января?

Магнитные бури: какая космическая погода будет 6 января?

Сегодня, в пятницу, 6 января, обещают отдельные возмущенные периоды. Как таковой, магнитной бури не будет.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, 5 декабря ожидаются отдельные возмущенные периоды. Это значит, что у метеозависимых людей могут быть незначительные головные боли из-за магнитных бурь.

Что такое магнитные бури?

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли. Они происходят из-за поступления в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли.

Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, необходимо:

  • хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков. Лучше всего их заменить зеленым или травяным чаем;
  • ложиться спать в одно и то же время и спать не менее 7 часов;
  • перед сном принять контрастный душ;
  • больше времени проводить на свежем воздухе и ежедневно проветривать комнату;
  • гулять пешком минимум 30 минут в день.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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