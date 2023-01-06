Магнитные бури: какая космическая погода будет 6 января?

Сегодня, в пятницу, 6 января, обещают отдельные возмущенные периоды. Как таковой, магнитной бури не будет.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, 5 декабря ожидаются отдельные возмущенные периоды. Это значит, что у метеозависимых людей могут быть незначительные головные боли из-за магнитных бурь.

Что такое магнитные бури?

Геомагнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли. Они происходят из-за поступления в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра, которые взаимодействуют с магнитосферой Земли.

Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и её практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода».

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, необходимо:

хотя бы на время отказаться от кофе, алкоголя, энергетических напитков. Лучше всего их заменить зеленым или травяным чаем;

ложиться спать в одно и то же время и спать не менее 7 часов;

перед сном принять контрастный душ;

больше времени проводить на свежем воздухе и ежедневно проветривать комнату;

гулять пешком минимум 30 минут в день.