Магнитные бури: какая геомагнитная обстановка 3 января?

Ждать ли магнитную бурю в понедельник 2 января Первый месяц 2023 года отметится несколькими магнитными бурями средней и слабой мощности, способными повлиять на наше самочувствие. Но сегодняшний понедельник, 2 января, обещает быть спокойным. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: благоприятен ли прогноз на 29 декабря По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в четверг, 29 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны «отдельные возмущенные периоды». Так что тем, кто зависит от капризов погоды, а также обладателям хронических болезней не следует терять бдительности. ПОДРОБНЕЕ