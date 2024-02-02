Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: к чему готовиться метеозависимым людям 2 февраля

Магнитные бури: к чему готовиться метеозависимым людям 2 февраля

В пятницу, 2 февраля 2024 года, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. 

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитное поле Земли оберегает нас от вредной солнечной радиации. Однако во время магнитных бурь это поле нарушается, что может привести к негативным последствиям для здоровья человека.

Что такое магнитные бури, и как они возникают?

Магнитные бури возникают при повышенной солнечной активности. Солнечная активность – это колебания солнечного ветра, потока ионизированных частиц, исходящих от Солнца. Во время вспышки на Солнце выделяется большое количество энергии, ускоряющей солнечный ветер. Это приводит к усилению магнитного поля Земли, что может привести к магнитной буре.

Как чувствуются магнитные бури?

Магнитные бури могут вызвать широкий спектр симптомов, включая:

  • Головная боль.
  • Тошнота.
  • Боль в мышцах и суставах.
  • Ухудшение сна.
  • Усталость.
  • Раздражение.
  • Тревожность.

У некоторых людей магнитные бури могут даже привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как:

  • Сердечные аритмии.
  • Инфаркт миокарда.
  • Инсульт.
  • Эпилептические приступы.

К воздействию магнитных бурь наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди.

Как защититься от магнитных бурь и что пить когда магнитные бури

К сожалению, полностью защититься от магнитных бурь невозможно. Однако есть несколько способов, которые могут помочь уменьшить их влияние на ваше здоровье:

  • Если у вас есть хронические заболевания, обязательно следите за их состоянием во время магнитных бурь.
  • Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, отдыхайте больше, пейте много жидкости и избегайте чрезмерных физических нагрузок.
  • Если вы чувствуете сильные симптомы, обратитесь к врачу.

В общем, магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Однако важно помнить, что не все люди одинаково чувствительны к ним. Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, важно отдыхать больше и избегать чрезмерных физических нагрузок.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить