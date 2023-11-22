Магнитные бури: к чему готовиться 22 ноября

В среду, 22 ноября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.
Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.
Выбросы происходят в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов), которые двигаются в пространстве на очень большой скорости. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность.
Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за Солнцем. Иногда на нашей звезде случаются выбросы энергии, которые могут достигать Земли. В такие дни на Земле могут возникать опасные для здоровья геомагнитные бури. Наш прогноз магнитных бурь подскажет опасные даты и даст советы метеозависимым.
Как магнитные бури влияют на человека
Существует много различных исследований, где ученые со всего мира подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей и магнитными бурями.
И хотя единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека среди научного сообщества до сих пор нет, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:
- головные боли;
- сонливость и бессонницу;
- общее ухудшение самочувствия;
- упадок сил;
- нарушение концентрации;
- проблемы с психологическим состоянием (повышенная тревожность, подавленность, раздражительность).
Как пережить магнитные бури
Общие рекомендации на время магнитных бурь выглядят так:
- продолжайте занятия спортом, физической активностью, однако снизьте уровень тренировки до
- умеренной, чтобы не перегружать организм;
- придерживайтесь режима дня и графика сна;
- чаще проветривайте помещение, в котором находитесь;
- ограничьте потребление острой и жирной пищи, ешьте больше сезонных овощей и фруктов;
- пейте больше чистой воды;
- откажитесь, хотя бы временно, от кофе, алкоголя, сигарет, энергетических напитков.
При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.