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Магнитные бури: к чему готовиться 22 ноября

Магнитные бури: к чему готовиться 22 ноября

В среду, 22 ноября, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют повышенную геомагнитную активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Выбросы происходят в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов), которые двигаются в пространстве на очень большой скорости. При столкновении с магнитосферой Земли они провоцируют геомагнитную активность.

Работники солнечных лабораторий ведут постоянное наблюдение за Солнцем. Иногда на нашей звезде случаются выбросы энергии, которые могут достигать Земли. В такие дни на Земле могут возникать опасные для здоровья геомагнитные бури. Наш прогноз магнитных бурь подскажет опасные даты и даст советы метеозависимым.

Как магнитные бури влияют на человека

Существует много различных исследований, где ученые со всего мира подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей и магнитными бурями.

И хотя единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека среди научного сообщества до сих пор нет, именно в такие дни люди значительно чаще жалуются на:

  • головные боли;
  • сонливость и бессонницу;
  • общее ухудшение самочувствия;
  • упадок сил;
  • нарушение концентрации;
  • проблемы с психологическим состоянием (повышенная тревожность, подавленность, раздражительность).

Как пережить магнитные бури

Общие рекомендации на время магнитных бурь выглядят так:

  • продолжайте занятия спортом, физической активностью, однако снизьте уровень тренировки до
  • умеренной, чтобы не перегружать организм;
  • придерживайтесь режима дня и графика сна;
  • чаще проветривайте помещение, в котором находитесь;
  • ограничьте потребление острой и жирной пищи, ешьте больше сезонных овощей и фруктов;
  • пейте больше чистой воды;
  • откажитесь, хотя бы временно, от кофе, алкоголя, сигарет, энергетических напитков.

При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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