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Магнитные бури января: ждать ли «непогоды» в рождественский день

Магнитные бури января: ждать ли «непогоды» в рождественский день

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, 7 января 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды.

При этом в Центре прогнозирования космической погоды уточняют: в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне – на Солнце произошли три достаточно сильных вспышки. Такие вспышки случаются не часто. В случае, если они направлены на Землю, они могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы. В то же время ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до неустановившегося уровня, а солнечная активность, вероятно, будет низкой.

Напомним, в течение первого месяца наступившего года возможны несколько геомагнитных всплесков. В эти периоды метеозависимым людям также следует уделять особое внимание своему здоровью.

Следующую магнитную бурю следует ждать ориентировочно 10-12 января.

Геомагнитные колебания могут влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Так, человек может испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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