Магнитные бури июля-2022: каким будет сегодняшний четверг?

Сегодня, в четверг, 21 июля 2022 года, сохранится повышенная геомагнитная активность – это второй день самой мощной магнитной бури этого месяца, предупреждают специалисты по космической погоде.

По информации обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, в четверг, 21 июля, ожидается магнитная буря, правда, не очень сильная. Тем не менее, она может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Ранее сообщалось, что самая сильная магнитная буря июля продлится четыре дня, а ее пик придется на четверг, 21 июля.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.