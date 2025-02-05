Ученые Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США также прогнозируют сегодня магнитную бурю с К-индексом 4 (желтый уровень).
Ощутимые геомагнитные возмущения также ожидаются с 10 по 15 февраля.
Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.
Бури различаются по своей интенсивности, зависящей от вспышек на Солнце. Небольшие магнитные колебания почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 – уже ощущаются.
К-индекс 5 соответствует сильной магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей.
Магнитные бури могут существенно влиять на жизнь людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания, чувствительность к изменениям погоды или сердечно-сосудистые проблемы. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.
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Как уменьшить влияние магнитных бурь
- Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки.
- Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.
- Пересмотреть ежедневный рацион. Отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.