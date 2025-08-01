Ключевые моменты

1 августа существенных магнитных бурь на Земле не ожидается.

В пятницу, 1 августа, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3, что соответствует средним магнитным волнениям, не способным влиять на самочувствие людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Как сообщает сайт Meteoprog.UA, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

Возможность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если добавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Выбор редакции: Фаршированные куриные грудки — проверенный рецепт от жительницы Подольска

Как уменьшить влияние магнитных бурь