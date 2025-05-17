Повышенную геомагнитную активность и возможные периоды штормовой космической погоды прогнозируют на сегодня специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитная буря – явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце, в результате которых выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными бурями или солнечными бурями.

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Магнитные бури могут вызывать головную боль, слабость, скачки давления и эмоциональную нестабильность, особенно у метеозависимых людей. Чтобы минимизировать их влияние, важно знать, как облегчить состояние во время магнитных бурь, что нельзя делать и какие меры предосторожности помогут пережить сильную магнитную бурю.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.