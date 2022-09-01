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Магнитные бури: чего ждать в первый день осени?

Магнитные бури: чего ждать в первый день осени?

Специалисты прогнозируют: в сентябре 2022 года нас ждет ряд магнитных бурь и вспышек на Солнце разной интенсивности. И поскольку они могут оказывать негативное влияние на наше здоровье, очень важно знать, когда возможен космический шторм, чтобы позаботиться о своем самочувствии заранее.
«Одесская жизнь» узнавала, какими будут первые осенние дни этого года, а также стоит ли ждать ли магнитную бурю в первый день сентября.

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в четверг, 1 сентября 2022 года, возможна повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды.

В то же время в Центре прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США также утверждают, что первые дни осени встретят нас довольно сильной и затяжной магнитной бурей, но, по прогнозам американских специалистов, она продлится с 3 по 5 сентября, а ее пик придется на 3-4 сентября.

Также сообщается, что магнитная буря такого уровня может оказать сильное негативное влияние на здоровье метеозависимых людей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом, по данным Центра прогнозирования космической погоды, больше в сентябре существенных магнитных бурь не ожидается.

Кроме того, в течение месяца ожидается несколько геомагнитных всплесков. В эти периоды метеозависимым людям также следует уделять особое внимание своему здоровью.

Однако следует помнить, что Солнце непостоянно, и поэтому прогноз его активности может измениться.

Как снизить негативное влияние магнитных бурь на организм?

Вот некоторые советы медиков:

  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых препаратов на случай обострения хронических болезней;
  • соблюдать правила здорового образа жизни: правильно питаться, много гулять пешком, двигаться;
  • полноценно отдыхать и спать;
  • пить больше обычной негазированной воды (этот совет особенно актуален летом), травяного чая. А от кофе и особенно алкоголя на период магнитных бурь лучше отказаться;
  • по возможности избегать стресса и физических нагрузок.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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