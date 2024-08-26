Магнитные бури: чего ждать от солнечной активности сегодня, 26 августа

По уточненным данным, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне и сегодня на Земле существенных магнитных бурь не ожидается.

В то же время, не исключено, что в ближайшие дни Землю снова атакует магнитная буря, правда она будет слабой.

Стоит отметить, что Солнце приближается к пику своей активности, поэтому на нем все чаще появляются пятна, которые выбрасывают вспышки. Так, недавно число пятен на звезде достигло максимума за последние 23 года. Именно поэтому Землю все чаще накрывают магнитные бури.

К магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные женщины и те, у кого есть хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами – в такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

Большинство людей в дни магнитных бурь жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль.

Кроме того, считается, что магнитные бури воздействуют и на психику человека. И чем дольше такое воздействие, тем более вымотанным и раздраженным становится человек.

В дни магнитных бурь можно попробовать: