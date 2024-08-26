Магнітні бурі: чого чекати від сонячної активності сьогодні, 26 серпня

За уточненими даними, за останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні, і сьогодні на Землі суттєвих магнітних бур не очікується.

У той же час, не виключено, що найближчими днями Землю знову атакує магнітна буря, щоправда, вона буде слабкою.

Варто відзначити, що Сонце наближається до піку своєї активності, тому на ньому все частіше з’являються плями, які викидають спалахи. Так, нещодавно кількість плям на зірці досягла максимуму за останні 23 роки. Ось тому Землю все частіше накривають магнітні бурі.

До магнітних бурях особливо чутливі люди похилого віку, вагітні жінки і ті, у кого є хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами – у такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

Більшість людей у ​​дні магнітних бурь скаржаться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль.

Крім того, вважається, що магнітні бурі впливають на психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш вимотаною і роздратованою стає людина.

У дні магнітних бур можна спробувати: