Сегодня, 2 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури — это сильные возмущения магнитного поля Земли, которые резко нарушают его обычный ход и длятся от нескольких часов до нескольких суток. Когда они происходят, то наблюдаются одновременно по всей планете.

Как магнитные бури влияют на человека

Влияние зависит от индивидуальной реакции организма, но самые частые жалобы в дни магнитных бурь:

головная боль, мигрень

повышение или падение артериального давления

нарушение сна

головокружение, шум в ушах

тревожность, раздражительность,

обострение хронических заболеваний

проблемы с сердцем

В зоне риска: пожилые люди, метеозависимые, те, кто имеет проблемы с сердцем, сосудами или нервной системой.

Как защитить организм в дни магнитных бурь

Не перегружайте себя — физически и эмоционально.

Пейте много воды — чтобы поддержать кровообращение и давление.

Избегайте алкоголя и энергетиков — наоборот, пейте чай с мятой, ромашкой или имбирем.

Уменьшите воздействие экранов перед сном — электромагнитное излучение только усугубляет ситуацию.

Высыпайтесь и гуляйте на воздухе — это лучшая профилактика.

Следите за лекарствами — если принимаете сердечные или успокоительные препараты, не меняйте дозу без консультации с врачом.





