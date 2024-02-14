Магнитные бури: чего ожидать от солнечной активности 14 февраля

На среду, 14 февраля, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют отдельные возмущенные периоды в магнитосфере Земли.
Что такое магнитная буря
На Солнце регулярно происходят вспышки и взрывы, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженные частиц — протонов и электронов, которые с выбросами разлетаются в разные стороны, в том числе и в сторону Земли.
Заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными или солнечными бурями.
Как магнитные бури действуют на людей
Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека.
В дни магнитных бурь возможны скачки давления, головные боли, бессонница, повышение температуры тела. Многие метеозависимые люди жалуются на повышенную раздражительность, агрессивность. Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний
Можно ли защититься от магнитной бури
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:
- вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;
- полноценно отдыхать и высыпаться;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
- по возможности избегать стрессов;
- проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.