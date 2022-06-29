Магнитные бури: чего ожидать 29 июня

Сегодня, в среду, 29 июня 2022 года, ожидаются периоды штормовой космической погоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
В то же время специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США отмечают, что солнечная активность в течение последних суток была на низком уровне и не может оказать существенного влияния на Землю.
Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет очень низкой.
Ранее сообщалось, что в конце июня Землю накроет слабая магнитная буря. Предположительно, ее следует ожидать 30 июня.
Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно метеозависимых и страдающих от хронических заболеваний.
Основные симптомы реакции на магнитные бури:
- головные боли, головокружение;
- тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе;
- слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания;
- агрессия, раздражительность, апатия;
- повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение;
- обострение хронических заболеваний;
- ломота в костях, боль в местах прежних переломов.
Как снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм:
- спать не менее 7-9 часов в сутки;
- соблюдать режим дня;
- чаще гулять пешком на свежем воздухе;
- отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, снизить употребление кофе, сигарет, спиртного и энергетиков;
- пить много воды, травяного чая;
- принимать утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну;
- не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки;
- лицам с хроническими заболеваниями больше отдыхать и всегда иметь под рукой необходимые медикаменты.