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Магнитные бури: чего ожидать 29 июня

Магнитные бури: чего ожидать 29 июня

Сегодня, в среду, 29 июня 2022 года, ожидаются периоды штормовой космической погоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В то же время специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США отмечают, что солнечная активность в течение последних суток была на низком уровне и не может оказать существенного влияния на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет очень низкой.

Ранее сообщалось, что в конце июня Землю накроет слабая магнитная буря. Предположительно, ее следует ожидать 30 июня.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно метеозависимых и страдающих от хронических заболеваний.

Основные симптомы реакции на магнитные бури:

  • головные боли, головокружение;
  • тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе;
  • слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания;
  • агрессия, раздражительность, апатия;
  • повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение;
  • обострение хронических заболеваний;
  • ломота в костях, боль в местах прежних переломов.

Как снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм:

  • спать не менее 7-9 часов в сутки;
  • соблюдать режим дня;
  • чаще гулять пешком на свежем воздухе;
  • отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, снизить употребление кофе, сигарет, спиртного и энергетиков;
  • пить много воды, травяного чая;
  • принимать утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну;
  • не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки;
  • лицам с хроническими заболеваниями больше отдыхать и всегда иметь под рукой необходимые медикаменты.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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