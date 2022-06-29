Магнитные бури: чего ожидать 29 июня

Сегодня, в среду, 29 июня 2022 года, ожидаются периоды штормовой космической погоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В то же время специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США отмечают, что солнечная активность в течение последних суток была на низком уровне и не может оказать существенного влияния на Землю.

Ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет очень низкой.

Ранее сообщалось, что в конце июня Землю накроет слабая магнитная буря. Предположительно, ее следует ожидать 30 июня.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно метеозависимых и страдающих от хронических заболеваний.

Основные симптомы реакции на магнитные бури:

головные боли, головокружение;

тошнота, отсутствие аппетита, боли в животе;

слабость, упадок сил, сонливость, нарушение концентрации внимания;

агрессия, раздражительность, апатия;

повышенное артериальное давление, боли в сердце, учащенное сердцебиение;

обострение хронических заболеваний;

ломота в костях, боль в местах прежних переломов.

Как снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм:

спать не менее 7-9 часов в сутки;

соблюдать режим дня;

чаще гулять пешком на свежем воздухе;

отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, снизить употребление кофе, сигарет, спиртного и энергетиков;

пить много воды, травяного чая;

принимать утром контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну;

не вступать в конфликты, снизить физические и психологические нагрузки;

лицам с хроническими заболеваниями больше отдыхать и всегда иметь под рукой необходимые медикаменты.