Магнитные бури: будут ли в воскресенье, 20 ноября

По данным Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в воскресенье, 20 ноября 2022 года, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Она может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

А по прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, в этот день возможны отдельные возмущенные периоды.

По прогнозам, 25 ноября нас ждет очень мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней. В этот период могут наблюдаться сонливость и плохое настроение.

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека. В дни магнитных бурь возможны скачки давления, головные боли, бессонница, повышение температуры тела. Многие метеозависимые люди жалуются на повышенную раздражительность, агрессивность. Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний.

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;

полноценно отдыхать и высыпаться;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;

по возможности избегать стрессов;

проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.