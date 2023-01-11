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Магнитные бури: будут ли в среду 11 января?

Магнитные бури: будут ли в среду 11 января?

По данным Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в среду, 11 января 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается несмотря на то, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне.

«Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной», – сказано в сообщении Центра.

А вот в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют на сегодняшний день «отдельные возмущенные периоды».

По прогнозу, неспокойным в плане геомагнитной активности может быть воскресенье 15 января.

Если верить статистике, то 50-75% всего населения нашей планеты ощущают на себе воздействие геомагнитных бурь. Оно проявляется частыми мигренями, приступами головной боли, бессонницей, колебаниями артериального давления, а также ускоренным сердцебиением. Причем многие люди реагируют также на сами вспышки на Солнце, которые провоцируют магнитные бури. В группе риска – пожилые, метеозависимые люди, беременные женщины, а также обладатели хронических заболеваний. Именно им следует быть особенно внимательными к своему здоровью в «неспокойные» дни.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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