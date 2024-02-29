Магнитные бури: будут ли солнечные вспышки 29 февраля

Такой прогноз дали ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Сейчас магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 3 вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка С3. Такие вспышки не оказывают влияние на человеческий организм.

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Как магнитная буря влияет на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают наличие связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у многих людей на планете. В такие дни люди чаще жалуются на здоровье и обращаются к докторам.

Частые жалобы:

Головная боль, мигрень, головокружение.

Туман в голове, сонливость днем.

Проблемы со сном ночью.

Нарушение концентрации, общая слабость, повышенная утомляемость.

Повышенная тревожность, раздражительность, агрессия.

Обострение хронических болезней.

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, так как они находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У астронавтов есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, что в разы повышает вероятность возникновения рака.

Как уберечь здоровье

Медики дают общие рекомендации, которые позволят пройти дни магнитных бурь без трудностей. В первую очередь, нужно полноценно высыпаться, полноценно питаться и соблюдать нормальный режим дня. А также: