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Магнитные бури: будут ли 21 марта

Магнитные бури: будут ли 21 марта

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, во вторник, 21 марта 2023 года, геомагнитная обстановка на Земле обещает быть спокойной – магнитных бурь не будет.

Напомним, в марте нас ждет еще как минимум одна магнитная буря средней мощности – ее прогнозируют ориентировочно на 26-31 марта.

Традиционно напоминаем, что такие прогнозы всегда приблизительны. Дело в том, что солнечные вспышки, которые провоцируют магнитные бури, очень трудно спрогнозировать. Для этого ученые используют ряд показателей солнечной активности, однако нередко то или иное возмущение на Солнце является сюрпризом. Таким образом, нельзя исключать, что в прогнозируемый период произойдет событие, которое ученые не анонсировали.

Кому стоит опасаться магнитных бурь

Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

  • метеозависимые люди;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы защитить свое здоровье и улучшить самочувствие в период магнитных бурь, рекомендуется:

  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
  • пить больше воды или травяного чая;
  • принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
  • наладить режим сна и больше отдыхать.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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