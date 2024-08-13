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Магнитные бури: будет ли вторник, 13 августа, «опасным» днем

Магнитные бури: будет ли вторник, 13 августа, «опасным» днем

Во вторник, 13 августа, солнечная активность снизится до К-индекса 4 (желтый уровень), но все равно будет оставаться достаточно ощутимой.

Таков прогноз специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По прогнозам ученых, в ближайшие несколько дней геомагнитная активность снизится, но с 20-х чисел ученые прогнозируют новые бури.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие людей.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, а также пожилые и метеочувствительные.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы не лежать в постели в дни магнитных бурь, в опасные даты обязательно соблюдайте правила здорового образа жизни:

  • Ешьте больше зелени, орехов, рыбы, сезонных овощей и фруктов.
  • Откажитесь от острой, жирной, жареной еды, фастфуда.
  • Ограничьте употребление алкоголя, кофе, энергетиков, табака.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе и регулярно проветривайте комнату.
  • Увеличьте физическую активность, сделайте зарядку и больше ходите пешком.
  • Постарайтесь избегать стресса и конфликтных ситуаций, не переутомляться на работе.
  • Если же самочувствие сильно ухудшилось, то рекомендуется обратиться к врачу.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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