Магнитные бури: будет ли вторник, 13 августа, «опасным» днем

Таков прогноз специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По прогнозам ученых, в ближайшие несколько дней геомагнитная активность снизится, но с 20-х чисел ученые прогнозируют новые бури.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие людей.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Замечено, что во время мощных магнитных бурь на плохое самочувствие могут жаловаться люди с хроническими болезнями, а также пожилые и метеочувствительные.

Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы не лежать в постели в дни магнитных бурь, в опасные даты обязательно соблюдайте правила здорового образа жизни: