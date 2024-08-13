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Магнітні бурі: чи буде вівторок, 13 серпня, “небезпечним” днем

Магнітні бурі: чи буде вівторок, 13 серпня, “небезпечним” днем

У вівторок, 13 серпня, сонячна активність знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все одно залишатиметься досить відчутною.

Такий прогноз фахівців Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

За прогнозами вчених, у найближчі кілька днів геомагнітна активність знизиться, але з 20-х чисел учені прогнозують нові бурі.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також люди похилого віку та метеочутливі.

Як уберегтися від магнітних бур

Щоб не лежати в ліжку в дні магнітних бур, у небезпечні дати обов’язково дотримуйтеся правил здорового способу життя:

  • Їжте більше зелені, горіхів, риби, сезонних овочів і фруктів.
  • Відмовтеся від гострої, жирної, смаженої їжі, фастфуду.
  • Обмежте вживання алкоголю, кави, енергетиків, тютюну.
  • Проводьте більше часу на свіжому повітрі та регулярно провітрюйте кімнату.
  • Збільште фізичну активність, зробіть зарядку і більше ходіть пішки.
  • Постарайтеся уникати стресу і конфліктних ситуацій, не перевтомлюватися на роботі.
  • Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, то рекомендується звернутися до лікаря.

 

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