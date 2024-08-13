Магнітні бурі: чи буде вівторок, 13 серпня, “небезпечним” днем

У вівторок, 13 серпня, сонячна активність знизиться до К-індексу 4 (жовтий рівень), але все одно залишатиметься досить відчутною.
Такий прогноз фахівців Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
За прогнозами вчених, у найближчі кілька днів геомагнітна активність знизиться, але з 20-х чисел учені прогнозують нові бурі.
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною тривалістю та інтенсивністю. Вони пов’язані з потоками заряджених частинок, які викидає Сонце. Магнітні бурі можуть спричиняти перебої в роботі зв’язку, а також впливати на самопочуття людей.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
Помічено, що під час потужних магнітних бур на погане самопочуття можуть скаржитися люди з хронічними хворобами, а також люди похилого віку та метеочутливі.
Як уберегтися від магнітних бур
Щоб не лежати в ліжку в дні магнітних бур, у небезпечні дати обов’язково дотримуйтеся правил здорового способу життя:
- Їжте більше зелені, горіхів, риби, сезонних овочів і фруктів.
- Відмовтеся від гострої, жирної, смаженої їжі, фастфуду.
- Обмежте вживання алкоголю, кави, енергетиків, тютюну.
- Проводьте більше часу на свіжому повітрі та регулярно провітрюйте кімнату.
- Збільште фізичну активність, зробіть зарядку і більше ходіть пішки.
- Постарайтеся уникати стресу і конфліктних ситуацій, не перевтомлюватися на роботі.
- Якщо ж самопочуття сильно погіршилося, то рекомендується звернутися до лікаря.