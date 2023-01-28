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Магнитные бури: будет ли спокойной суббота 28 января

Магнитные бури: будет ли спокойной суббота 28 января

Сегодня, в субботу, 28 января 2023 года, существенных магнитных бурь специалисты по космической погоде не прогнозируют, однако, как и днем ранее, возможны отдельные возмущенные периоды.

Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Ранее сообщалось, что в январе мощных магнитных бурь ожидать не стоит.

А вот февраль 2023 года, по прогнозам, отметится несколькими сильными геомагнитными всплесками, которые могут негативно повлиять на наше самочувствие. Так, достаточно интенсивная магнитная буря накроет Землю предположительно 5 февраля.

Обычно магнитные бури влияют на метеозависимых, пожилых людей и беременных женщин. Орни могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах. Также в этот период могут обостриться хронические заболевания. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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