Магнитные бури: будет ли спокойной среда 4 мая

Сегодня, в среду, 4 мая 2022 года, специалисты прогнозируют повышенную геомагнитную активность. Возможны периоды штормовой космической погоды.

Об этом сообщает сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

Магнитная буря – это нарушение магнитосферы Земли, возникающее, когда происходит очень эффективный обмен энергией солнечного ветра в окружающей Землю космической среде.

Во время магнитной бури некоторые люди могут испытывать головные боли, головокружение, также возможны тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь эксперты называют здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты. А вот от кофе и алкоголя следует до возможности отказаться.