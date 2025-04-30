В среду, 30 апреля, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Состояние магнитной активности измеряют по шкале К-индекса. Если его значение достигает 5 и более, речь идет о буре, которая может влиять как на технику (в частности спутники, GPS и мобильную связь), так и на здоровье людей. Особенно заметное влияние фиксируется при К-индексе 7 и выше – в это время возможно даже образование полярного сияния.

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Как магнитные бури влияют на людей?

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.

Как помочь организму во время магнитных бурь?