Магнитные бури: будет ли «штормовым» четверг, 23 марта

Сегодня, в четверг, 23 марта 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается, правда возможны отдельные возмущенные периоды. Таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По информации специалистов по космической погоде, очередная магнитная буря возможна в период 24-26 марта. В то же время отмечается, что слишком мощным этот геомагнитный шторм не будет.

Кроме того, еще один «затяжной» шторм ожидается в самом конце месяца. Слабая магнитная буря накроет Землю 30-31 марта.

Магнитные бури: кому стоит их опасаться

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия пожилых и метеозависимых людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.

Как уберечь здоровье от воздействия магнитных бурь

Метеозависимым людям во время высокой геомагнитной активности и несколько суток после нее рекомендуют не перегружать себя работой и беречь организм.

Особенно следить за состоянием в этот опасный период нужно людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку они могут испытывать мигрени.

В дни магнитных бурь лучше отказаться от физических нагрузок и активных занятий спортом.

Обеспечьте себе правильный полноценный сон и питьевой режим

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь вам легче пережить магнитные колебания.